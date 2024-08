Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl, Kork - Geldausgabeautomat gesprengt

Kehl, Kork (ots)

Unbekannte haben in den frühen Mittwochmorgenstunden einen Geldausgabeautomaten in der Landstraße gesprengt und so für einen erheblichen Schaden gesorgt. Nach bisherigem Sachstand dürften mindestens zwei Täter die Explosion gegen 3.40 Uhr im Bereich einer Sozialeinrichtung auf noch nicht abschließend geklärte Weise herbeigeführt haben. Durch die Wucht der Erschütterung wurde auch das Gebäude rund um den Automaten sowie ein gegenüberliegendes Gebäude in Mitleidenschaft gezogen. Nach der Tat flüchteten die Verursacher offenbar mit einem schwarzen Roller in Richtung Neumühl. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen blieben bislang erfolglos. Über die Höhe des entstandenen Sach- oder Diebstahlsschaden liegen zum aktuellen Zeitpunkt noch keine gesicherten Erkenntnisse vor. Nach dem Vorfall wurden vorsorglich Spezialisten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes hinzugezogen, um Gefahren möglicher weiterer Explosionen auszuschließen. Die weiteren Ermittlungen werden zunächst von der Kriminalpolizei Offenburg und in enger Absprache mit den Beamten Landeskriminalamt geführt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen rund um den Tatort gemacht haben, werden unter der Rufnummer 0781 21-2820 um Kontaktaufnahme gebeten.

/ya

