Polizei Paderborn

POL-PB: Mann angefahren und vom Unfallort geflüchtet

Paderborn-Sennelager (ots)

(MH) Nach einem Verkehrsunfall mit Flucht auf einem Parkplatz einer Bankfiliale an der Bielefelder Straße in Paderborn-Sennelager sucht die Polizei Zeugen.

Ein unbekannter Fahrzeugführer hatte am Freitagmorgen gegen 09.50 Uhr auf dem Kundenparkplatz beim Ausparken einen Jaguar E-Pace touchiert und beschädigt. Ein Zeuge informierte daraufhin den Halter, einen 23-jährigen Mitarbeiter der Bank. Als dieser nach Schadensbegutachtung mitteilte, dass er die Polizei zur Unfallaufnahme rufen wolle, stieg der unbekannte Fahrer in sein Auto, um vom Unfallort zu flüchten. Der 23-Jährige stellte sich vor das Fahrzeug, um die Flucht zu verhindern, doch der Mann fuhr trotzdem los und lud den Bankmitarbeiter auf seiner Motorhaube auf, der daraufhin zu Boden stürzte. Der Flüchtende bog auf die Bielefelder Straße in Richtung Hövelhof ein und fuhr mit hoher Geschwindigkeit in unbekannte Richtung davon.

Bei dem Auto soll es sich um einen schwarzen Opel, möglicherweise vom Typ Meriva oder Zafira, gehandelt haben. Der Fahrer wird als etwa 1,72 Meter bis 1,80 Meter groß, zwischen 25 und 35 Jahre alt und südländisch beschrieben. Er habe dunkle, kurze Haare und einen schwarzen Bart und eine schwarze Cap sowie dunkle Kleidung getragen. Auffällig sei ein Tattoo mit vermutlich ausländischem Schriftzug an der linken Halsseite gewesen. Der 23-Jährige klagte über Kopfschmerzen und kam vorsorglich in ein Paderborner Krankenhaus. Der Gesamtschaden an seinem Auto beläuft sich auf rund 2.000 Euro.

Die Polizei Paderborn bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Kennzeichen sowie zur Automarke geben können, sich über die 05251 306-0 zu melden.

