Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Heidenoldendorf. Verkehrsunfall beim Abbiegen.

Lippe (ots)

An der Kreuzung Hiddeser Straße/Plantagenweg ereignete sich am frühen Dienstagabend (04.06.2024) gegen 17.30 Uhr ein Verkehrsunfall. Ein 58-Jähriger aus Detmold fuhr mit seinem VW Touareg auf der Hiddeser Straße in Richtung Plantagenweg. Als er an der Kreuzung nach links in die weiterführende Hiddeser Straße abbiegen wollte, übersah er augenscheinlich eine 55-jährige Pedelec-Fahrerin aus Detmold, die auf dem Plantagenweg unterwegs war. Es kam im Bereich des Fahrradweges zum Zusammenstoß, bei dem die Radfahrerin leichte Verletzungen erlitt. Der Rettungsdienst brachte die Frau in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2700 Euro.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell