POL-LIP: Detmold-Pivitsheide. Scheibe an Bushaltestelle beschädigt.

Lippe (ots)

In der Stoddartstraße in Höhe des Friedhofs ist vermutlich am Dienstag (04.06.2024) eine Glasscheibe am Wartehäuschen einer Bushaltestelle zerstört worden. Die Sachbeschädigung wurde abends gegen 20.45 Uhr entdeckt. Der Schaden kann noch nicht beziffert werden. Wer Hinweise geben kann, setzt sich bitte unter 05231 6090 mit dem Kriminalkommissariat 5 in Verbindung.

