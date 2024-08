POL-OG: Gengenbach - Auto beschädigt; Mann festgehalten

Lahr (ots) - Bislang unbekannte Einbrecher sind in der Nacht auf Freitag in ein Restaurant im "Seepark" eingedrungen und entwendete daraus einen Tresor mit Bargeld und Wertgegenständen. Nach bisherigen Erkenntnissen dürften mehrere Eindringlinge gegen 2 Uhr in das Restaurant eingebrochen sein und sich mit ihren kriminellen Machenschaften längere Zeit darin aufgehalten haben. In den Nachmittagsstunden des gleichen Tages ...

mehr