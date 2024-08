Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sasbach - Alkoholfahrt mit Folgen

Sasbach (ots)

Die Alkoholfahrt eines 35-Jährigen führte in der Nacht von Montag auf Dienstag zu einem Totalschaden. Der Toyota-Lenker kam gegen 4 Uhr nach dem mutmaßlichen Genuss alkoholischer Getränke in der Allmendstraße in Fahrtrichtung Waldfeldstraße in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte hierbei frontal mit einem Baum. Durch den Zusammenstoß wurde der Mann leicht verletzt, konnte jedoch noch selbstständig aus dem Pkw steigen und von den anwesenden Rettungskräften versorgt sowie in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Bei der Erstversorgung nahmen die Rettungskräfte einen deutlichen Alkoholgeruch des 35-Jährigen wahr, der durch einen später durchgeführten Alkoholtest mit rund eineinhalb Promille bestätigt wurde. Den Verunfallten erwartet nun eine entsprechende Anzeige wegen Trunkenheit am Steuer. /jo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell