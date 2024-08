Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ringsheim - Festnahme nach Hoteleinbruch

Ringsheim (ots)

Ein 36-jähriger Mann steht in Verdacht, sich Sonntagnacht gegen 2:30 Uhr Zugang zu den Räumlichkeiten eines Hotels in der Alten Bundesstraße verschafft zu haben. Nach ersten Ermittlungen hat der rumänischer Staatsangehörige mutmaßlich die Tür eines Gästezimmers aufgehebelt und das Bargeld eines Gastes entwendet. Des Weiteren wird ihm vorgeworfen, auf gleiche Weise gewaltsam die Bürotür des Hotels aufgebrochen und dieses ebenso wie die Rezeption durchwühlt zu haben. Der 36-Jährige konnte nach seiner Tat von den Hotelinhabern festgehalten und von hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers Lahr vorläufig festgenommen werden. Der Verdächtige wurde im Verlauf des Montags auf Antrag der Staatsanwaltschaft Freiburg einem Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl gegen den Rumänen erließ. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die weiteren Ermittlungen führen die Beamten des Polizeipostens Rust.

/jo

