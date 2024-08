Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Ermittlungen wegen Körperverletzung eingeleitet

Gernsbach (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es vor einem Restaurant in der Igelbachstraße zu handfesten Streitigkeiten, in Folge derer zwei Männer vorläufig festgenommen wurden. Gegen 3 Uhr wurde die Polizei alarmiert, weil einer Frau mutmaßlich ihre Geldbörse entwendet wurde. Beim Eintreffen der Streifenbesatzung befanden sich vor dem Restaurant etwa 30 augenscheinlich alkoholisierte Personen. Zwischen diesen hatten sich teilweise Streitigkeiten entwickelt. Trotz Deeskalationsbemühungen der Beamten konnten weitere Handgreiflichkeiten nicht verhindert werden. Ein 21-Jähriger wollte anscheinend schlichtend eingreifen, soll dabei aber mehrmals geschlagen worden sein. Die Auseinandersetzung konnte von Seiten der Polizei und der Unterstützung einer zweiten Streifenbesatzung zunächst beendet werden. Einem 25-Jährigen wurde sodann ein Platzverweis ausgesprochen. Er missachtete diesen jedoch mehrfach, entfernte sich trotz Aufforderungen nicht von der Örtlichkeit und verstrickte sich fortwährend erneut in körperliche Streitigkeiten mit dem anwesenden 21-Jährigen. Die Männer widersetzten sich aggressiv den polizeilichen Maßnahmen, wurden daraufhin vorläufig festgenommen und aufs Polizeirevier Gaggenau gebracht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest beim 25-Jährigen ergab einen Wert von rund 1,2 Promille. Ermittlungen wegen Körperverletzung wurden eingeleitet. Durch die Widerstandshandlungen wurden vier Beamten leicht verletzt. /st

