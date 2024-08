Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Gesuchter Straftäter festgenommen

Gernsbach (ots)

Beamten des Polizeireviers Gaggenau ist es im Verlauf des Samstagmorgens gelungen, einen gesuchten Straftäter dingfest zu machen und ihn hinter Schloss und Riegel zu bringen. Gegen den 39-Jährigen bestanden mehrere Haftbefehle unter anderem wegen Körperverletzung und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz. Vorausgegangen waren tags zuvor schon mehrere Fluchtversuche des Enddreißigers verbunden mit Verfolgungsfahrten. Als er am Freitag von einer Streife im Bereich eines Eiscafes erkannt wurde, gelang es dem Mann zunächst, sich im Bereich der Stadtbrücke und später im Synagogenweg mit einem Roller der drohenden Festnahme zu entziehen. Nachdem die Fahndung der Einsatzkräfte am Freitag noch im Sande verlief, klickten am Samstagmorgen dann aber die Handschellen. Der Gesuchte konnte gegen 7:40 Uhr erneut mit einem Roller im Stadtgebiet gesichtet werden. Die erfolgte Fahndung führte die Beamten zur Wohnung seiner Lebenspartnerin, wo er dann letztendlich auch festgenommen werden konnte. Nachdem die Einsatzkräfte mit richterlichem Beschluss gewaltsam in deren Wohnung eingedrungen sind, versuchte der Staatsangehörige der Dominikanischen Republik erneut zu flüchten und stieg auf das Dach des Gebäudes. Mit geschickter Gesprächsführung konnten die Polizisten den 39-Jährigen zur Rückkehr in die Wohnung bewegen, wo er sich schließlich widerstandslos festnehmen ließ. In seinem mitgeführten Rucksack konnten mehr als 60 Gramm Amphetamin aufgefunden und sichergestellt werden. Diesbezüglich erwartet den Festgenommenen ein weiteres Ermittlungsverfahren. Ebenso wurden gegen den Mann Ermittlungen wegen Fahrens unter Drogeneinfluss sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Nach einer Richtervorführung beim Amtsgericht Baden-Baden zur Eröffnung der bestehenden Haftbefehle wurde der 39-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

