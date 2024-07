Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Auffahrunfall durch Unachtsamkeit

Rastatt (ots)

Zu einem Auffahrunfall mit einem Schaden von 5.000 Euro kam es am Sonntagmittag auf der L75 an der Kreuzung zur B 500. Gegen 12:30 Uhr fuhr ein 87-jähriger Renault-Fahrer mit seiner Beifahrerin Richtung Iffezheim, als er offenbar aus Unachtsamkeit das langsamer werden des vorausfahrenden BMW nicht bemerkte. Durch den folgenden Aufprall wurde die 84-jährige Beifahrerin leicht verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. /jo

