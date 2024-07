POL-OG: Seelbach - Falscher Polizeibeamter

Ohlsbach (ots) - Am Samstagmorgen gegen 09.30 Uhr kam es in der Hauptstraße in Ohlsbach, kurz vor dem Ortsausgang in Richtung Gegenbach zu einem Streit zwischen einem 62-jährigen Dacia Fahrer und zwei Rennradfahrern. Im Verlauf des Streites soll einer der Radfahrer mehrfach gegen die Beifahrertür des Pkw getreten haben, wodurch an dem Fahrzeug ein Schaden entstand. Außerdem soll der Zweiradfahrer nach dem Pkw-Lenker geschlagen haben, welcher jedoch den Schlägen ...

