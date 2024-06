Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ohlsbach - Zeugen gesucht

Ohlsbach (ots)

Am Samstagmorgen gegen 09.30 Uhr kam es in der Hauptstraße in Ohlsbach, kurz vor dem Ortsausgang in Richtung Gegenbach zu einem Streit zwischen einem 62-jährigen Dacia Fahrer und zwei Rennradfahrern. Im Verlauf des Streites soll einer der Radfahrer mehrfach gegen die Beifahrertür des Pkw getreten haben, wodurch an dem Fahrzeug ein Schaden entstand. Außerdem soll der Zweiradfahrer nach dem Pkw-Lenker geschlagen haben, welcher jedoch den Schlägen ausweichen konnte. Der mutmaßliche Aggressor wurde als etwa 25 Jahre alt, 175-180 cm groß, mit hagerer Figur und Dreitagebart beschrieben. Er soll mit schwarzer kurzer Hose mit gelber Aufschrift "Müller" und einem orangefarbenen Oberteil bekleidet gewesen sein. Die Polizei bittet um die Mithilfe von Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können. Hinweise werden von den Beamten des Polizeireviers Haslach unter der Nummer 07832/975920 entgegengenommen. /bab

