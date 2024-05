Feuerwehr Pforzheim

FW Pforzheim: Personenrettung aus unwegsamen Gelände

Pforzheim - Würmtal (ots)

Personenrettung aus unwegsamen Gelände

Am heutigen Tag wurden wir zu einer Personenrettung ins Würmtal alarmiert. Dort wurde eine hilflose Person von Wanderern im Wasser der Würm an einem steilen Abhang festgestellt. Die verunfallte Person befand sich seit gestern Mittag in dieser Lage, nachdem sie dort verunfallt war und konnte sich selbst nicht mehr aus dieser Situation befreien. Als Erstmaßnahme wurde die Person vom Angriffstrupp am Flussufer gesichert und betreut sowie der Zugang mit Hilfe von Steckleiterteilen erleichtert. Zur Rettung aus dem schwer zugänglichen Gelände wurden die Kollegen der Bergwacht nachalarmiert. Diese bauten nach kurzer Lageeinweisung eine Seilrettung auf. Mit Hilfe einer speziellen Trage der Bergwacht konnte dann die Person durch eine gemeinsame Kraftanstrengung aus dem Gelände gerettet und dem Rettungsdienst zur weiteren Versorgung übergeben werden.

Beteiligt waren neben der Berufsfeuerwehr die Abteilung Würm sowie die Bergwacht, der Rettungsdienst und die Polizei.

