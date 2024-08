Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch, L86a - Motorradunfall mit zwei Leichtverletzten

Oberkirch (ots)

Bei einem Unfall am Sonntagvormittag zwischen Ringelbach und Oberkirch trugen eine Motorradfahrerin und ein mitfahrendes Kind leichte Verletzungen davon. Eine 38-jährige Motorradfahrerin befuhr gegen 11 Uhr die L86a in Richtung Oberkirch und verlor nach derzeitigen Erkenntnissen in einer Rechtskurve die Kontrolle über ihr Zweirad. Sie kam daraufhin ins Schleudern und in der Folge schließlich zu Fall. Sie und ihr Sozius im Kindesalter wurden vom Kraftrad abgeworfen und verletzten sich dabei leicht. Das Motorrad rutschte indes in den entgegenkommenden VW eines 41-Jährigen, wurde von diesem abgewiesen und kollidierte weiter mit dem VW einer 47-Jährigen, die ursprünglich hinter dem Kraftrad fuhr. Beide Autofahrer/Autofahrerin sowie die insgesamt fünf Insassen in den beiden VW blieben glücklicherweise unverletzt. Die Motorradfahrerin und das Kind wurden mit einem Rettungswagen zur Untersuchung in eine nahegelegene Klinik gebracht. Das Motorrad war nicht mehr fahrtauglich. Der entstandene Sachschaden liegt insgesamt bei rund 12.000 Euro.

