POL-OG: Willstätt - Geburtstagsfeier gestört, Polizei sucht Zeugen und Geschädigte

Willstätt (ots)

Eine Auseinandersetzung unter mehrere Personen auf einem Gartengrundstück unweit des Pfadfinderparkplatzes neben der L91 gelegen, hat in den frühen Sonntagmorgenstunden einen Polizeieinsatz ausgelöst. Noch ist unklar, was sich kurz vor 4:30 Uhr auf dem dortigen Gelände genau abgespielt hat und wie viele Personen daran beteiligt waren. Nach bisherigen Erkenntnissen fand auf der Gartenanlage eine Geburtstagsfeier statt. Plötzlich seien circa 20 ungebetene Personen aufgetaucht, was in der Folge zu Reibereien und Streitigkeiten unter den Anwesenden führte. Beim Eintreffen alarmierter Polizeistreifen war ein Großteil der Störer bereits geflüchtet. Ein 23-Jähriger unter den Angetroffenen schilderte gegenüber den Einsatzkräften, dass er im Verlauf der unübersichtlichen Situation mehrere Faustschläge von verschiedenen Personen abbekommen habe. Weitere Geschädigte haben sich bislang nicht zu erkennen gegeben. Ebenso liegen derzeit keine Hinweise auf die Identität der Störer vor. Unter Hinzuziehung der Polizeihundeführerstaffel gelang es, die ausgesprochenen Platzverweise durchzusetzen. Die Beamten des Polizeipostens Appenweier übernehmen die weiteren Ermittlungen und bitten Zeugen oder Geschädigte, sich unter der Telefonnummer: 07805 91570 zu melden.

