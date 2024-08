Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Trunkenheitsfahrt

ZEUGENAUFRUF

Offenburg (ots)

Am heutigen Sonntag gegen 05:30 Uhr kam es im Bereich B33/B3 zu einer Trunkenheitsfahrt. Der Führer eines schwarzen 3er BMW befuhr die B33 von Gengenbach kommend in Fahrtrichtung Offenburg. Im Bereich des Teilers B33/B3 steuerte der BMW-Fahrer seinen Pkw zunächst über die B3 und nahm die Abfahrt in Richtung Lahr. Hier fuhr der Führer des 3er BMW dann jedoch nicht in Richtung Lahr, sondern auf der Einfädelspur zur B33, von der B3 kommend, entgegen der Fahrtrichtung, in Richtung Offenburg. Hier kam dem alkoholisierten BMW-Fahrer ein Pkw entgegen. Ob es zu einer Gefährdung des entgegenkommenden Fahrzeugführers kam, ist nicht bekannt. Dieser Fahrzeugführer sowie weitere Zeugen, welche die Trunkenheitsfahrt beobachten haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Offenburg unter der Telefonnummer 0781 21-2200 in Verbindung zu setzen / AFK

