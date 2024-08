Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sinzheim - Beleidigt und geschlagen

Zeugen gesucht!

Offenburg (ots)

Zu wiederholten Beleidigungen und einer körperlichen Auseinandersetzung unter Pkw-Führern war es am Samstag in Sinzheim-Kartung gekommen. Nachdem der Geschädigte gegen 18.00 Uhr die Kartunger Straße befahren hatte und am "Seeräuber-Kreisel" anhielt, stieg der vorausfahrende Lenker einer silberfarbenen DB A-Klasse unverhofft aus seinem Pkw und attackierte den Geschädigten zunächst verbal. Im weiteren Verlauf der Streitigkeit schlug der Täter den Geschädigten ins Gesicht. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden haben die Ermittlungen in dieser Angelegenheit aufgenommen und bitte Zeugen des Vorfalles sich unter Tel. 07221/680-120 zu melden.

/DLF

