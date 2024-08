POL-OG: Appenweier - Unfall

Schwanau, Ottenheim (ots) - Ein noch Unbekannter trieb in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Südstraße sein Unwesen. Der ungebetene Besucher soll sich laut Zeugen in verdächtiger Weise im Bereich mehrerer Grundstücke aufgehalten haben. Am Folgetag wurde bekannt, dass in der Teichstraße ein Pedelec entwendet wurde. Möglicherweise steht der Unbekannte mit dem Vorfall in Verbindung. Die Person zeichnete sich ...

