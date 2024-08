Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schwanau, Ottenheim - Mutmaßlicher Langfinger unterwegs

Schwanau, Ottenheim (ots)

Ein noch Unbekannter trieb in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Südstraße sein Unwesen. Der ungebetene Besucher soll sich laut Zeugen in verdächtiger Weise im Bereich mehrerer Grundstücke aufgehalten haben. Am Folgetag wurde bekannt, dass in der Teichstraße ein Pedelec entwendet wurde. Möglicherweise steht der Unbekannte mit dem Vorfall in Verbindung. Die Person zeichnete sich durch eine auffällige Erscheinung aus. Etwa 190 Zentimeter groß und sehr schlank, wirkte er wie ein junger Mann im Alter von etwa 20 Jahren. Sein Gesicht war schmal und wies markante, knochige Wangenknochen auf. Er trug keinen Bart und keine Brille. Seine Kleidung bestand aus einem schwarzen Nike Hoodie, einer schwarzen Cargo- oder Arbeitshose und grauen Schuhen, deren genaue Art nicht näher verifiziert werden konnte. Auf seinem Kopf trug er eine Base Cap in Weiß oder Hellgrau, die mit schwarzen Einfassungen versehen war und deren Schild nach hinten getragen wurde. Zeugen werden unter der Rufnummer 07824 6629910 um Kontaktaufnahme gebeten.

/ya

