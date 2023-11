POL-NOM: Diebstahl eines E-Scooters

Uslar (ots) - USLAR, (go), K 444, (USLAR-RICHTUNG STEIMKE) Mittwoch, der 08.11.2023, 07:45 Uhr. Ein 36 jähriger LKW Fahrer aus Horn-Bad Meinberg befuhr die K444 in Richtung Steimke. In Höhe der dortigen Engstelle missachtete er die Vorfahrt und es kam zu einem Zusammenstoß mit dem PKW einer 39 jährigen aus einem Uslarer Ortsteil. Die 39 jährige wurde dabei leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7000 Euro. Rückfragen bitte an: ...

