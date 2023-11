Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schockanruf durch falsche Polizeibeamte: 81-Jährige übergibt Geld an Betrüger

Iserlohn-Letmathe (ots)

Seniorin händigt Geld an falsche Polizeibeamte aus Eine 81-jährige Seniorin aus Letmathe erhielt am Dienstagabend, gegen 19:30 Uhr, einen Anruf eines angeblichen Polizisten. Dieser teilte ihr mit, dass ihr Sohn eine Frau und ein Kind überfahren habe und deshalb nun im Gefängnis sitze. Anschließend gab der Polizist an den angeblichen Sohn weiter, welcher mit weinerlicher Stimme den Vorfall bestätigte. Die geschockte Seniorin händigte im weiteren Verlauf einer Kurierin im Hausflur Bargeld aus. Die Abholerin war ca. 1.60-170m groß, zwischen 28 und 35 Jahren alt und korpulent. Sie hatte dunkles, schulterlanges Haar und eine schwarze Steppjacke an.

Die Polizei rät:

- Geben Sie unbekannten Personen keine Auskünfte über Ihre Vermögensverhältnisse oder andere sensible Daten. - Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür. - Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu. - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen, angebliche Mitarbeiter von Polizei, Staatsanwaltschaften, Gerichten oder Geldinstituten. - Wenn Sie Opfer eines solchen Anrufes geworden sind, wenden Sie sich in jedem Fall an die Polizei und erstatten Sie eine Anzeige. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell