Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Brennende Container am Friedhof

Lüdenscheid (ots)

Gleich fünf Container brannten am frühen Dienstagmorgen, gegen 3.50 Uhr, am Friedhof in der Parkstraße. Ein Zeuge nahm die Flammen wahr und informierte die Feuerwehr. Diese löschte den Brand in der Folge. Täterhinweise liegen nicht vor. Zusammenhänge zu vorangegangenen Containerbränden im Stadtgebiet werden geprüft. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Feuer. Weitergehende Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen. (schl)

