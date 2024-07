Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240728 - 0759 Frankfurt - Sachsenhausen Raub

Frankfurt (ots)

(th) In den frühen Morgenstunden des 27. Juli 2024 kam es in der Paradiesgasse in Höhe Haus Nr. 16 zu einem Raub. Der Geschädigte wurde dabei verletzt. Die Täter sind flüchtig.

Gegen 06.00 Uhr traf der 24-jährige Geschädigte auf eine drei- bis vier köpfige Personengruppe und geriet mit dieser zunächst aus unbekannten Gründen in verbale Streitigkeiten. Diese entwickelten sich dann zu einer körperlichen Auseindersetzung, in deren Verlauf der 24-Jährige zunächst mehrfach mit Fäusten geschlagen wurde, bevor ein Tatverdächtiger ihn mit einer Bierflasche auf den Kopf schlug. Der Geschädigte ging daraufhin zu Boden und ihm wurden eine Sonnenbrille, eine Armbanduhr sowie Bargeld und Personaldokumente gestohlen. Im Anschluss flüchteten die Tatverdächtigen in unbekannte Richtung. Der 24-Jährige wurde vor Ort durch einen Rettungswagen versorgt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

Einer der Tatverdächtigen kann wie folgt beschrieben werden: Männlich, ca. 180cm groß, marokkanisches Erscheinungsbild, Rasta-Zöpfe; bekleidet mit einem blauen Shirt, trug eine Gucci-Kappe und eine Gucci-Umhängetasche.

Zeugen, die Hinweise bezüglich der unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem 8. Polizeirevier unter der Rufnummer 069/755-10800 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell