Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240728 - 0758 Frankfurt - Innenstadt Räuberischer Diebstahl

Frankfurt (ots)

(th) Am Freitag, den 26. Juli 2024, kam es in den frühen Morgenstunden zu einem Raub, bei dem das Opfer verletzt wurde. Die Täter konnten unerkannt flüchten.

Gegen 04.30 Uhr beobachtete der spätere Geschädigte zunächst einen Streit zwischen zwei ihm unbekannten Männern in der B-Ebene der Konstablerwache. Nachdem der Streit geschlichtet war, verließen der 45-Jährige und die beiden unbekannten Männer die B-Ebene und begaben sich gemeinsam in den Bereich der Staufenmauer. Dort lockten die beiden Tatverdächtigen den 45-Jährigen in einen Hinterhof in der Fahrgasse Höhe Hausnummer 80, wo sie ihm das Mobiltelefon abnahmen und anschließend in Richtung Berliner Straße flüchteten. Der Geschädigte hielt noch einen der Täter fest, wurde dann aber von diesem geschlagen. Im Anschluss flüchteten die beiden Tatverdächtigen in unbekannte Richtung. Der Geschädigte wurde durch die Tat verletzt.

Die beiden Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden:

Tatverdächtiger 1:

Männlich, ca. 20 Jahre alt, längere Haare zum Dutt gebunden; trug ein graues Oberteil und eine kurze graue Hose.

Tatverdächtiger 2:

Männlich, ca. 35 Jahre alt, ca. 175 cm groß, kurze dunkle Haare, Bart; trug ein T-Shirt und eine kurze Jeans.

Zeugen, die Hinweise bezüglich der unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier unter der Rufnummer 069/755-10100 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell