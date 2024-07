Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240726 - 0755 Frankfurt - Gallus: Falsche Bankmitarbeiterin - Hinweise der Polizei

Frankfurt (ots)

(ha) Am Montag (22.Juli 2024) rief eine Betrügerin bei einer 69-jährigen Frau an, gab sich als Bankmitarbeiterin aus, und brachte die Frau dazu ihr insgesamt ca. 26.000 Euro zu überweisen.

Sachverhalte wie diese werden immer wieder zur Anzeige gebracht. Aus gegebenem Anlass daher nochmal die Hinweise: - Fragen Sie nach dem Namen. Mitarbeitende bei Banken geben bereitwillig ihren Namen an. - Beenden Sie den Anruf. Rufen Sie über die offizielle Servicenummer Ihrer Bank an um den Sachverhalt zu verifizieren. - Melden Sie verdächtige Aktivitäten. Verständigen Sie im Zweifelsfall sofort die Polizei. Das zuständige Fachkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Sollten Sie Opfer eines solchen Betrugs geworden sein, gehen Sie so schnell wie möglich zur Polizei. Nur so gibt es in Abstimmung mit der Bank gegebenenfalls noch die Möglichkeit, den Geldtransfer zu stoppen oder das Geld zurück zu transferieren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell