POL-F: 240726 - 0753 Frankfurt - Ostend: Verkehrsunfall nach vermeintlichem Lachgaskonsum

Frankfurt (ots) - (ha) In der Nacht von Donnerstag (25.Juli 2024) auf Freitag (26.Juli 2024) gelang Polizeibeamten die Festnahme eines Mannes, der zuvor in ein Autohaus auf der Hanauer Landstraße eingebrochen war. Der 42-jährige Tatverdächtige schlug nach aktuellen Erkenntnissen gegen 23:50 Uhr eine Scheibe des Gebäudes ein und verschaffte sich so Zutritt. Der Sicherheitsdienst informierte daraufhin die Polizei. Als ...

mehr