Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240725 - 0750 Frankfurt - Flughafen: Polizeieinsatz am Frankfurter Flughafen: Festnahme von Aktivisten der sogenannten "Letzten Generation"

Frankfurt (ots)

(lo) Wie in den Medien berichtet, haben sich heute Morgen um 05:00 Uhr insgesamt sieben Personen durch Beschädigung des Außenzaunes unberechtigt Zutritt zum Vorfeld des Frankfurter Flughafens verschafft und sich dort an verschiedenen Stellen festgeklebt. Eine weitere Person hatte sich außerhalb des Vorfeldbereiches direkt am Flughafenzaun festgeklebt. Alle Personen wurden festgenommen.

Es handelt sich bei den Festgenommenen um vier Männer im Alter von 20, 21, 25 und 40 Jahren, zwei Frauen im Alter von 22 und 44 Jahren sowie zwei nicht-binäre Personen im Alter von 23 und 25 Jahren. Sie kommen nicht aus Hessen, sondern aus den Bundesländern Berlin, Baden-Württemberg, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Eine der Personen hat keinen festen Wohnsitz.

Die Tatverdächtigen wurden zur Identitätsfeststellung, erkennungsdienstlichen Behandlung und weiteren strafprozessualen Maßnahmen ins Polizeipräsidium Frankfurt am Main gebracht. Unmittelbar nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurden sie im Laufe des Nachmittags entlassen.

