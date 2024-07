POL-F: 240725-0749 Frankfurt: Gemeinsame Pressemitteilung der Bundespolizei, der Landespolizei und der Fraport AG zu Klimaaktivisten am Frankfurter Flughafen

Frankfurt (ots) - Am gestrigen Dienstagabend nahmen Polizeibeamte einen Mann fest, der zuvor durch die bekannte Masche des "Antanzens" Bargeld sowie Goldschmuck entwendet hatte. Der 29-jährige Tatverdächtige befand sich gegen 21:30 Uhr in der Niddastraße, als der 59-jährige Geschädigte an ihm vorbeilaufen wollte. Der Dieb nutzte nach aktuellen Erkenntnissen die ...

