POL-F: 240725 - 0748 Frankfurt - Bahnhofsviertel: "Antänzer" festgenommen

Frankfurt (ots)

Am gestrigen Dienstagabend nahmen Polizeibeamte einen Mann fest, der zuvor durch die bekannte Masche des "Antanzens" Bargeld sowie Goldschmuck entwendet hatte.

Der 29-jährige Tatverdächtige befand sich gegen 21:30 Uhr in der Niddastraße, als der 59-jährige Geschädigte an ihm vorbeilaufen wollte. Der Dieb nutzte nach aktuellen Erkenntnissen die Gelegenheit und tanzte den Geschädigten an, dabei zog er die Geldbörse aus seiner Hosentasche. In der Geldbörse befanden sich neben einem geringen Bargeldbetrag auch eine Goldkette und zwei Goldringe.

Zunächst entfernte sich der Dieb mit seiner Beute, verfolgt von dem Geschädigten, einer alarmierten Streife gelang kurz darauf dann die Festnahme im Nahbereich.

Der Tatverdächtige wurde auf Grund eines gegen ich vorliegenden Vollstreckungshaftbefehls in eine umliegende Justizvollzugsanstalt verbracht, er muss sich jetzt wegen des Verdachts des Taschen -und Trickdiebstahls verantworten.

