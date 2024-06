Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Warnung vor angeblichen Microsoft-Anrufen

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Am 01.06.2024 kontaktierte ein angeblicher Mitarbeiter der Fa. Microsoft einen 60-jährigen Hildesheimer. Bei dem Gespräch erlangte der Unbekannten die Bankdaten des Mannes, was zu Abbuchungen vom Konto des Geschädigten führte.

Nach bisherigen Erkenntnissen saß der Hildesheimer an seinem Computer als plötzlich ein blaues Fenster mit dem Hinweis - Trojaner, bitte Kundendienst anrufen-"aufploppte". Der Mann wählte die angegebene Nummer und sprach mit einem vermeintlichen Microsoft Mitarbeiter. Es folgte ein weiteres Fenster, welches der Hildesheimer anklickte. Danach wurde ein angeblicher Datenabgleich durchgeführt. In der Folge sollte er seinen Bankdaten und Kartennummern herausgeben, was er auch tat. Danach war sein Bildschirm wieder freigeschaltet. Noch am selben Abend stellte der Hildesheimer unberechtigte Abbuchungen von seinem Konto fest.

Die Polizei gibt folgende Tipps:

Seriöse Unternehmen wie z.B. Microsoft nehmen unaufgefordert keinen Kontakt zu ihren Kunden auf! Sollte sich ein Service-Mitarbeiter bei Ihnen melden, ohne dass Sie darum gebeten haben: Legen Sei einfach auf!

Geben Sie auf keinen Fall private Daten, z.B. Bankkonto-, Kreditkartendaten oder Zugangsdaten zu Kundenkonten (z.B. PayPal) heraus!

Gewähren Sie einem unbekannten Anrufer, egal unter welchen Umständen, niemals Zugriff auf Ihren Rechner, z.B. für die Installation einer Fernwartungssoftware!

