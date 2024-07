Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240726 - 0754 Frankfurt - Preungesheim: Aufmerksamer Bankmitarbeiter verhindert Enkeltrick

Frankfurt (ots)

(ha) Am gestrigen Donnerstagnachmittag gegen 16:20 Uhr wollte eine 89-jährige Frau einen hohen Bargeldbetrag bei ihrer Bank in der Homburger Landstraße abheben. Die Frau wurde durch die bekannte Masche des "Enkeltricks" getäuscht und war in dem Glauben, dass ihr Enkel das Geld brauchen würde.

Der aufmerksame Bankmitarbeiter wurde skeptisch und informierte die Polizei. Die Beamten konnten den Geldtransfer verhindern und der Dame erklären, dass es sich um einen Betrugsversuch gehandelt hatte.

Das zuständige Fachkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell