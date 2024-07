Polizei Bochum

POL-BO: Fußgängerin (18) bei Verkehrsunfall verletzt - Polizei sucht beteiligten Autofahrer

Bochum (ots)

Eine 18-jährige Fußgängerin wurde bei einem Verkehrsunfall in Bochum-Langendreer verletzt. Die Polizei sucht den beteiligten Autofahrer sowie weitere Zeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war die 18-jährige Bochumerin am Samstagmorgen, 6. Juli, gegen 5 Uhr auf dem linken Gehweg der Unterstraße unterwegs in Richtung Alte Weststraße. Zeitgleich befuhr ein bislang unbekannter Autofahrer die Unterstraße in entgegengesetzter Fahrtrichtung.

Als die Fußgängerin die Straße im Bereich der Kreuzung "Am Neggenborn" überquerte, kam es zur Kollision mit dem Auto, das zeitgleich rechts in die Straße "Am Neggenborn" abbog.

Der Autofahrer setzte seine Fahrt in Richtung Mansfelder Straße fort, ohne sich um eine Unfallaufnahme zu kümmern.

Die junge Frau zog sich leichte Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Das beteiligte Auto wird als schwarzer Opel beschrieben, der nur mit einer Person besetzt war.

Das Verkehrskommissariat ermittelt und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0234 909-5206 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell