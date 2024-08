Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Forbach, Mehliskopf - Unschöner Zwischenfall bei Familienausflug

Forbach, Mehliskopf (ots)

Ein Touristenausflug zur Bobbahn am Mehliskopf nahm am Samstagnachmittag für eine Familie aus Großbritannien einen unschönen Verlauf. Ein 11-Jähriger fuhr kurz nach 14:30 Uhr voller Freude mit der Bobbahn gen Tal, als ein bislang unbekannter und vor ihm fahrender Mann, sein Gefährt urplötzlich stark abgebremst haben soll. Der Junge konnte laut seiner Schilderung nicht mehr rechtzeitig anhalten und stieß mit dem vorausfahrenden Wagen zusammen. Hierbei wurde zwar niemand verletzt, jedoch soll der Unbekannte am Auslauf der Bahn aus seinem Bob ausgestiegen sein, das Kind angeschrien und es am Kragen hochgehoben haben, sodass am Hals des 11-Jährigen Rötungen zurückblieben. Der Vater und weitere Besucher hätten versucht, den Mann zu besänftigen. Dieser sei dann in einen blauen Opel Safira eingestiegen und Richtung Baden-Baden davongefahren. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden haben vor Ort Ermittlungen wegen Körperverletzung eingeleitet. Die weitere Sachbearbeitung erfolgt beim Polizeirevier Gaggenau.

