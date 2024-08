Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Trunkenheitsfahrt und Unfallflucht, Zeugen/ Geschädigte gesucht

Kehl (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag konnte ein aufmerksamer Taxifahrer beobachten, wie gegen 3 Uhr eine offenbar alkoholisierte Autofahrerin mit plattem Reifen von einer Tankstelle in der Straßburger Straße davonfuhr. Der Zeuge alarmierte daraufhin die Polizei, die unverzüglich die Verfolgung aufnahm. Nach derzeitigen Erkenntnissen flüchtete die 28-Jährige über die Kinzigallee und "Am Läger", weiter zur Strasburger Straße und Hafenstraße. Sie fuhr dabei mit überhöhter Geschwindigkeit und missachtete alle Anhaltesignale der Beamten. Schließlich gelang es zwei Streifen der Bundespolizei die Fiat-Lenkerin in der Eugen-Ensslin-Straße zu stoppen. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund zwei Promille. Die Frau wurde anschließend zum Zwecke der Blutentnahme zum Polizeirevier Offenburg gebracht. An ihrem Fiat konnten vermutlich als Folge eines Unfalls starke Schäden vorne rechts sowie an der Felge und ein platter rechter Vorderreifen festgestellt werden. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Eine mögliche Unfallstelle konnte bislang nicht festgestellt werden. Ein Zusammenstoß müsste sich aber bereits vor dem Aufsuchen der Tankstelle ereignet haben. Die Beamten des Polizeireviers Kehl bitten daher Zeugen, die Beobachtungen zu einem möglichen Unfall gemacht haben oder durch die Fahrweise der Frau geschädigt wurden, sich unter der Telefonnummer 07851 893-0 zu melden.

/st

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell