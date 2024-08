Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Verbotenes Kraftfahrzeugrennen

Zeugen gesucht

Offenburg (ots)

Mit 20 Stundenkilometer zu schnell ist am Sonntagabend ein Audi-Fahrer bei einer Geschwindigkeitsmessung der Polizei in der Heinrich-Hertz-Straße festgestellt worden. Als der Lenker des Wagens im Anschluss in eine stationären Kontrollstelle herausgezogen werden sollte, flüchtete der Mann mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Otto-Hahn-Straße. Eine Streifenwagenbesatzung konnte wenig später den Audi in Höhe eines Autohauses auf der Otto-Hahn-Straße mit "normaler" Fahrgeschwindigkeit erblicken. Beim Erkennen des Streifenwagens scherte der Audi-Fahrer aus der Fahrzeugreihe aus und entfernte sich mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Englerstraße. Die Fahrt erstreckte sich auf etwa drei Kilometer durch das Stadtgebiet Offenburg. Nach einem Zeugenhinweis konnte das Auto kurze Zeit später parkend und mit einer Plane abgedeckt in der Bachstraße von der Polizei aufgefunden werden. Der 28-jährige mutmaßliche Fahrer sowie ein 20 Jahre alter Begleiter befanden sich neben dem Fahrzeug. Den Audi-Fahrer erwarten nun Anzeigen unter anderem wegen eines "verbotenen Kraftfahrzeugrennen". In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeugen und Verkehrsteilnehmer, die von dem Fahrer des weinroten Audi gefährdet oder geschädigt wurden, sich unter der Telefonnummer 0781 / 21 - 4200 beim Verkehrsdienst Offenburg zu melden.

/vo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell