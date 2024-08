Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Brand in Mehrfamilienhaus

Baden-Baden (ots)

Am frühen Sonntagabend wurde der Polizei ein Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Beuerner Staße im Ortsteil Lichtental gemeldet. Mit 35 Einsatzkräften bekämpfte die Feuerwehr einen Brand im zweiten Obergeschoss. Ein 70-jähriger Mann wurde mit einer Drehleiter aus der Brandwohnung gerettet und mit Verdacht einer Rauchgasintoxikation in eine Klinik gebracht. Alle anderen Hausbewohner konnten unverletzt ihre Wohnungen verlassen. Am Haus entstand ein Sachschaden von etwa 200.000 Euro. Die Ermittlungen zur genauen Ursache des Brandausbruches werden von Beamten der Kriminalpolizei geführt.

/vo

