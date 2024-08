LPI-G: Brennender Glascontainer

Altenburg (ots) - Altenburg: Bei der Polizei Altenburger Land wurden am 06.08.2024 mehrere Einbrüche in Garagen Am Lerchenberg angezeigt. Unbekannte Täter hatten die Garagen in der Zeit vom 05.08.2024, 17:00 Uhr bis 06.08.2024 06:30 Uhr gewaltsam aufgebrochen und dabei erheblichen Sachschaden verursacht. Im Laufe des Tages meldeten sich weitere Geschädigte, sodass die Polizei von mindestens 13 aufgebrochenen Garagen ausgeht. Die Polizei bittet Bürger, welche ...

