BPOLI EBB: Mann mit Drogen erwischt und Haftbefehl umgesetzt

Zittau (ots)

02.-03.08.2024 Uhr / Zittau

Die Bundespolizei hat am vergangenen Wochenende im Rahmen ihrer Kontrollen an der polnischen Grenze nahe Zittau einen per Haftbefehl gesuchten Mann gestoppt und einen weiteren Mann mit Rauschgift erwischt.

Am 2. August 2023 reiste um 11:40 Uhr ein 51-jähriger Deutscher mit seinem PKW über die B 178n aus Polen kommend in das Bundesgebiet ein. In der dortigen Grenzkontrollstelle stellte sich im Rahmen der fahndungsmäßigen Überprüfung heraus, dass er wegen eines nie gezahlten Bußgeldes nun mit Haftbefehl gesucht wird. Für den Fall, dass er den offenen Gesamtbetrag in Höhe von 96,50 Euro weiterhin nicht zahlt, muss er laut Haftbefehl für drei Tage in Erzwingungshaft. Der Mann zahlte nun den Betrag und durfte seine Reise fortsetzen.

Einen Tag später kontrollierten die Beamten um 00:50 Uhr an gleicher Stelle einen aus Polen kommenden Niederländer mit seinem PKW. Der 36-jährige Mann hatte laut Drogenschnelltest Cannabis und Amphetamine konsumiert. Außerdem führte er in Cliptütchen und einer Dose kleine Portionen Ritalin, Marihuana und Ketamin mit sich. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Er muss sich nun wegen der Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Konsumcannabisgesetz verantworten. Die Drogen wurden sichergestellt, die Ermittlungen durch das Polizeirevier Zittau-Oberland übernommen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell