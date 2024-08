Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Körperverletzung

Offenburg (ots)

Zu einer Auseinandersetzung zwischen vier Personen soll es am Montagnachmittag vor einem Lokal in der "Lange Straße" gekommen sein. Ein 20-Jähriger wurde von drei Männern vor einem Restaurant angesprochen. Als er der Aufforderung hinter das Haus zu gehen nicht nachkam, soll er von den drei Männern geschlagen worden sein. Im Anschluss entfernten sie sich in unbekannte Richtung. Der 20-Jährige wurde leicht verletzt, musste aber nicht notärztlich behandelt werden. Nach ersten Erkenntnissen könnte ein Tatverdächtiger ein 22-Jähriger mit Wohnsitz in Offenburg sein. In welchem Zusammenhang die Personen zueinander stehen und was der genaue Grund der körperlichen Auseinandersetzung war, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. /vo

