Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diez/Niederneisen. Zwei Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss

Diez/Niederneisen (ots)

Am Mittwoch, den 24. Juli, kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Diez zunächst gegen 01:40 Uhr in der Aarstraße in Diez eine 21-jährige Pkw-Fahrerin aus der Verbandsgemeinde Diez. Die junge Dame wies Anzeichen auf, die auf einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum deuteten. Ein Drogentest verlief positiv auf Cannabisprodukte, weswegen ihr die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen wurde. Ihr droht eine empfindliche Geldbuße sowie ein einmonatiges Fahrverbot. Bei ihrem Beifahrer, einem ebenfalls 21 Jahre alten Mann, wurden zudem Cannabisprodukte aufgefunden, die die erlaubte Menge nach dem neuen Konsumcannabisgesetz überstiegen. Die Drogen wurden sichergestellt und gegen den Mann ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Nur etwa eine halbe Stunde später wurde ein 28-jähriger Mann aus Polen in der Bachstraße in Niederneisen mit seinem Pkw einer Kontrolle unterzogen. Auch bei ihm lagen Anhaltspunkte für den Konsum von Drogen vor. Ein Test reagierte positiv auf Amfetamin. Auch ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen.

