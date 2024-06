Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Kellerbrand in Einfamilienhaus richtet Sachschaden an

Parchim (ots)

In Parchim kam es am Freitagabend zum einem Kellerbrand in einem Einfamilienhaus. Dabei ist ersten Schätzungen zufolge ein Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro entstanden. Personen wurden nicht verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge ist das Feuer vermutlich auf den unsachgemäßen Gebrauch eines gasbetriebenen Unkrautvernichters im Bereich einer Kellerluke zurückzuführen. Kurz darauf geriet eine Holzkiste im Keller in Brand, wobei auch Strom- und Gasleitungen beschädigt wurden. Die Feuerwehr kam zum Einsatz und löschte den Brand. Aufgrund der starken Rauchentwicklung und der extremen Geruchsbelästigung ist das betreffende Haus vermutlich für einige Tage nicht bewohnbar.

