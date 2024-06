Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Autofahrer rast mit 124 km/h durch Ortschaft

Neu Brenz (ots)

In Neu Brenz hat die Polizei in der Nacht zum Sonntag einen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, der mit seinem PKW bei zulässigen 50 km/h mit 124 km/h durch die Ortschaft gefahren war. Wegen der sehr hohen Geschwindigkeitsübertretung muss der 25-jährige Fahrer jetzt mit einem Bußgeld in Höhe von 800 Euro, zwei Punkten in Flensburg und einem dreimonatigen Fahrverbot rechnen. Das Autobahn-und Verkehrspolizeirevier Stolpe hatte in der Nacht zum Samstag bei einer Stichpunktkontrolle den Abreiseverkehr nach Beendigung des Burgfestes in Neustadt-Glewe kontrolliert und dabei vier Geschwindigkeitsüberschreitungen registriert. Positiv bewertete die Polizei, dass bei der einstündigen Kontrolle keine Drogen-bzw. Alkoholdelikte im Straßenverkehr festgestellt wurden.

