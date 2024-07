Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Unfallstelle gesucht - Fahrtstrecke Ötzingen - Freilingen - Rückeroth

Rückeroth (ots)

Am 23.07.2024 um 17:25h wurde der Polizei Montabaur ein beschädigtes Fahrzeug gemeldet welches durch zwei weitere Verkehrsteilnehmer in der Ortslage Rückeroth zum anhalten bewegt werden konnte. Zuvor war es durch unsichere Fahrweise im Bereich Selters aufgefallen. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass an dem silbernen VW Golf (älteres Baujahr) ein erheblicher Schaden an der Windschutzscheibe und am Fahrzeugdach vorhanden ist. Hierbei dürfte es sich um einen frischen Unfallschaden handeln; die mögliche Unfallstelle ist jedoch bislang unbekannt. Der Fahrer 85-jährige Fahrer aus der VG Wirges konnte hierzu keine Angaben machen; er war jedoch unverletzt. Anhand von Zeugenhinweisen konnte nachvollzogen werden, dass die mögliche Fahrtstrecke durch Ötzingen, Freilingen, Selters und Rückeroth führte. Weitere Details sind bislang nicht bekannt. Mögliche Zeugen oder Geschädigte werden gebeten sich bei hiesiger Dienststelle zu melden. Der Führerschein des Fahrzeugführers wurde sichergestellt, ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

