Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Verkehrsunfall mit zwei Verletzten und weiteren unangenehmen Folgen

Baden-Baden (ots)

Am Montag gegen 19 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren verletzt wurden. Ein 22-jähriger VW-Lenker befuhr nach ersten Erkenntnissen die Mauerbergstraße in Richtung Eisental und war im Begriff nach links in die Einfahrt eines Privatgrundstücks abzubiegen. Offenbar näherte sich ihm entgegenkommend in diesem Moment ein Kraftrad besetzt mit den zwei Teenagern, die mutmaßlich mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs waren. Augenscheinlich versuchte der Motorradfahrer noch zu bremsen und auszuweichen, konnte jedoch eine Kollision mit dem abbiegenden Pkw nicht mehr verhindern. Sie fuhren dem Wagen vorne rechts auf und verletzten sich in Folge des Sturzes. Beide Jugendliche wurden mit dem Rettungswagen in ein nahegelegenes Klinikum gebracht. Der Fahrer des VW, sowie seine Beifahrer im Alter von 18 und 22 Jahren blieben glücklicherweise unverletzt. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 3.000 Euro. Die polizeilichen Ermittlungen haben zwischenzeitlich ergeben, dass keiner der beiden Fahrzeuglenker eine Fahrerlaubnis zum Führen der jeweiligen Fahrzeuge besitzt. Des Weiteren brachte ein durchgeführter Test auf THC ein positives Ergebnis beim VW-Lenker, der daraufhin zur Blutentnahme aufs Polizeirevier Bühl gebracht wurde. Strafverfahren wurden eingeleitet. /st

