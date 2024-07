Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle auf der Autobahn 40

Kleve - Kempen - Wachtendonk (ots)

Anlässlich der zur UEFA EURO 2024 temporär wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen an der Grenze zu den Niederlanden kontrollierte die Bundespolizei in der Nacht von Montag auf Dienstag, 2. Juli 2024 Reisende in einem grenzüberschreitenden Reisebus von Amsterdam nach Münster bei der Einreise aus den Niederlanden auf der Autobahn 40 am Rastplatz Tomm Heide. Ein Abgleich der Personalien einer 46-jährigen Deutschen in den polizeilichen Fahndungssystemen ergab, dass sie durch die Staatsanwaltschaft Gera mit einem Vollstreckungshaftbefehl wegen Erschleichen von Leistungen gesucht wird. Hiernach musste die Gesuchte noch eine Geldstrafe in Höhe von 2340 EUR bezahlen oder eine 78-tägige Haftstrafe verbüßen. Die Frau wurde noch vor Ort verhaftet und zu den Diensträumen der Bundespolizei nach Kempen gebracht. Da die Verurteilte die Geldstrafe nicht begleichen konnte, wurde sie nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen zur Verbüßung der Ersatzfreiheitsstrafe in die Justizvollzugsanstalt nach Willich gebracht. Im gleichen Reisebus überprüfte die Bundespolizei die Personalien eines 44-jährigen Deutschen mit den polizeilichen Datenbeständen. Der Abgleich ergab ebenfalls eine Fahndungsnotierung der Staatsanwaltschaft Gera. Hiernach wurde der Mann durch das Amtsgericht Gera wegen Betruges zu einer Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu je 15 Euro verurteilt. Auch er wurde vor Ort verhaftet und zum Bundespolizeirevier nach Kempen gebracht. Bei seiner Durchsuchung wurden noch ca. zwei Gramm Marihuana aufgefunden. Hierfür wird sich der Verurteilte in einem gesonderten Strafverfahren verantworten müssen. Auch dieser Reisende konnte die ihm drohende Haftstrafe durch Zahlung der Geldstrafe nicht abwenden und wurde durch die Bundespolizei in die Justizvollzugsanstalt Willich gebracht.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell