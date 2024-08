Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Stop-Schild missachtet

Rastatt (ots)

Am Montag kam es aufgrund des Missachtens eines Stop-Schildes zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und ein Kleinkraftrad. Nach ersten Ermittlungen befuhr der Ford-Fahrer gegen 17 Uhr die Finkenstraße in Fahrtrichtung Rauentaler Straße. Trotz des Stop-Schildes bog der 54 Jahre alte Fahrer in die Rauentaler Straße ein, mutmaßlich ohne die Vorfahrt des von links kommenden Kleinkraftrades zu gewähren. In der Folge kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch der 53-jährige Zweiradfahrer stürzte. Hierbei wurde er leicht verletzt und in zur weiteren Untersuchung in eine nahegelegene Klinik gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt 6.000 Euro. /jo

