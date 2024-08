Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Tresor erbeutet und aufgefunden, Hinweise erbeten

Lahr (ots)

Bislang unbekannte Einbrecher sind in der Nacht auf Freitag in ein Restaurant im "Seepark" eingedrungen und entwendete daraus einen Tresor mit Bargeld und Wertgegenständen. Nach bisherigen Erkenntnissen dürften mehrere Eindringlinge gegen 2 Uhr in das Restaurant eingebrochen sein und sich mit ihren kriminellen Machenschaften längere Zeit darin aufgehalten haben. In den Nachmittagsstunden des gleichen Tages wurde der Tresor von Beamten der Kriminaltechnik ungeöffnet im Tatortnahbereich entdeckt und mitsamt dem Inhalt sichergestellt. Der Tresor lag etwa 200 Meter in Richtung Industriegebiet Mietersheim unweit des dortigen Sportplatzes abgedeckt im Gras. Die Ermittler des Polizeireviers Lahr bitten unter der Telefonnummer: 07821 277-0 um Hinweise zu verdächtigen Personen.

/wo

