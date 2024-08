Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Rollerfahrer nach Kollision über Lenker abgeworfen

Baden-Baden (ots)

Ein 58 Jahre alter Rollerfahrer ist am Dienstagabend nach einem Zusammenstoß mit einem Volvo über den Lenker seiner Vespa abgeworfen worden und hat sich hierbei leichte Verletzungen zugezogen. Nach bisherigen Feststellungen wollte ein 47-jähriger Passat-Lenker kurz vor 20 Uhr von der Maximilianstraße nach links in die Heimstraße abbiegen. Hierbei missachtete er den Vorrang des Rollerfahrers, der zwar geistesgegenwärtig noch ausweichen konnte, in der Folge allerdings frontal mit einem dem Passat nachfolgenden Volvo kollidiert ist. Der Sachschaden wird von den Beamten des Polizeireviers Baden-Baden auf rund 4.000 Euro beziffert.

/wo

