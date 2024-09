Polizei Hagen

POL-HA: Jugendlicher stürzt mit Mofa und verletzt sich leicht

Hagen-Boele (ots)

In der Hammersteinstraße stürzte ein Jugendlicher mit seinem Mofa und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Am Montag (02.09.) fuhr der 16-Jährige nach derzeitigen Erkenntnissen gegen 16.10 Uhr auf der Osthofstraße hinter einem VW. Als der 62-jährige Autofahrer an der Einmündung zur Hammersteinstraße sein Auto wenden wollte, stürzte der Minderjährige aus ungeklärter Ursache. Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei gab der 16-Jährige an, dass sein Mofa vermutlich weggerutscht sei. Das Fahrzeug sei dann gegen den VW des 62-Jährigen geprallt. Der leicht verletzte Hagener wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. (arn)

