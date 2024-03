POL-LIP: Bad Salzuflen. Versuchter Diebstahl von Autobatterien auf Firmengelände.

Lippe (ots) - Am Sonntag (17.03.2024), brach ein Unbekannter in eine Gartenhütte in einem Schrebergarten am Arminiusweg ein. Der Geschädigte stellte den Einbruch gegen 15:00 Uhr fest und alarmierte die Polizei. Der Täter durchwühlte Schränke und Schubladen. Entwendet wurden ein großes Messer und ein Taschenmesser. An zwei weiteren Gartenhütten wurden ...

